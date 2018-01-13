02 جانفي 2018 1 0 خالد
زيدان يتدخل لتلبية طلبات "الدون" زيدان يتدخل لتلبية طلبات "الدون"
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زيدان يتدخل لتلبية طلبات "الدون"

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يتجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد للتدخل بين إدارة ناديه ونجمه، البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسباني، فإن منح عقد جديد لـ"الدون" سيكون أولوية لإدارة الريال في العام الجديد، وأشارت إلى أنّ مدرب المدرب الفرنسي سيلعب دورًا محوريًا في تشجيع إدارة النادي على إتخاذ هذه الخطوة، والإستجابة لطلبات صاروخ ماديرا.

وكان رونالدو قد جدد عقده في 2016 حتى صيف 2021، لكن تقارير، خلال الأشهر القليلة الماضية، أصرت على أنّ البرتغالي غير سعيد، بسبب أنّ راتبه السنوي أقل مما يحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وكان رونالدو قد لمّح إلى رغبته في الحصول على عقد جديد بعد التتويج بمونديال الأندية بالإمارات الشهر الماضي، حيث قال: "أريد البقاء مع ريال مدريد حتى الإعتزال، ولكن الأمر لا يتوقف عليّ فقط، أنا لست إدارة النادي".

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