الدون يتهم الضرائب الإسبانية بمحاباة البرغوث

يستمر مسلسل معاناة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد مع الضرائب الإسباني، التي تتابعه بتهمة الغش الضريب والتهرب المقصود، وأنّه يجب أن يكون في السجن.

وفي تطوّر جديد، قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنّ كريستيانو رونالدو، اتهم من خلال محاميه، مصلحة الضرائب بتطبيق معايير مختلفة، وأكثر ضررًا به من التي يتم تطبيقها على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ محامي رونالدو، تقدّم بمذكرة للمحكمة يُقارن فيها بين معاملة الخزانة، للدون البرتغالي مع تلك التي يتم التعامل بها مع غريمه نجم برشلونة.

وقال محاميه خوسي أنطونيو شوكلان: "إنّ الموقف في هذه الحالة يتناقض مع موقف مصلحة الضرائب بقضية لها عقود مماثلة تمامًا لعقود كريستيانو رونالدو، ويتم إستخدام أساليب تعسفية ومُبتكرة بشكل واضح".

وربما يرى "الدون" أنّ التمييز بسبب أنّ "ميسي" كان مقيمًا في إسبانيا منذ فترة طويلة، ويملك الجنسية الإسبانية، وبالتالي يتم تطبيق عليه معايير أخرى عكس القادمين للعمل في إسبانيا من دول أخرى.