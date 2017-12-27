27 ديسمبر 2017 1 0 خالد
كارفاخال.. الدوريات لا تحسم في ديسمبر كارفاخال.. الدوريات لا تحسم في ديسمبر
الرئيسية | الدوري الاسباني | كارفاخال.. الدوريات لا تحسم في ديسمبر

كارفاخال.. الدوريات لا تحسم في ديسمبر

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أكد الدولي الإسباني داني كارفاخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، أنّ لقب الدوري الإسباني لم يُحسم بعد لصالح الغريم برشلونة.

وفي مقابلة مع صحيفة (آس) الرياضية، قال كارفاخال: "لم نخسر الليجا وبرشلونة لم يحسم الفوز بها، فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بكل المباريات المتبقية وسنرى إذا ما كان بإمكاننا الفوز باللقب، الدوريات لا تُحسم في ديسمبر".

وعقب الهزيمة أمام البارصا بثلاثية في الكلاسيكو الأخير على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، تجمد رصيد الملكي عند 31 نقطة في المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن البلوغرانا المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة للريال أمام ليغانيس.

وتابع الدولي الإسباني مضيفًا: "لقد تغيّرت التشكيلة برحيل بعض اللاعبين في بداية الموسم، هذه حقيقة، ولكننا مع الوقت سنرى ما إذا كان هذا أفضل أم أسوء".

مواصلًا: "لكننا نحظى بلاعبين شباب لديهم مواهب كبيرة، نمتلك أحد أفضل الفرق في العالم، بلا شك".

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع