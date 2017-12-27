كارفاخال.. الدوريات لا تحسم في ديسمبر

أكد الدولي الإسباني داني كارفاخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، أنّ لقب الدوري الإسباني لم يُحسم بعد لصالح الغريم برشلونة.

وفي مقابلة مع صحيفة (آس) الرياضية، قال كارفاخال: "لم نخسر الليجا وبرشلونة لم يحسم الفوز بها، فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بكل المباريات المتبقية وسنرى إذا ما كان بإمكاننا الفوز باللقب، الدوريات لا تُحسم في ديسمبر".

وعقب الهزيمة أمام البارصا بثلاثية في الكلاسيكو الأخير على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، تجمد رصيد الملكي عند 31 نقطة في المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن البلوغرانا المتصدر، مع وجود مباراة مؤجلة للريال أمام ليغانيس.

وتابع الدولي الإسباني مضيفًا: "لقد تغيّرت التشكيلة برحيل بعض اللاعبين في بداية الموسم، هذه حقيقة، ولكننا مع الوقت سنرى ما إذا كان هذا أفضل أم أسوء".

مواصلًا: "لكننا نحظى بلاعبين شباب لديهم مواهب كبيرة، نمتلك أحد أفضل الفرق في العالم، بلا شك".