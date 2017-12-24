مفاجأة.. الريال بإمكانه التتويج بالليغا

يبدو أنّ آمال تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني على حساب الغريم برشلونة لا زالت قائمة رغم تتويج الأخير بطلًا لمرحلة الذهاب.

ورغم الأداء الرائع للبارصا هذا الموسم إلّا أنّ صحيفة "سبورت" الكتالونية قالت في تقرير لها إنّ التتويج كبطل للشتاء لا يعني دائمًا الفوز بالليغا في نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة الى أنّ برشلونة فاز 24 مرة بلقب الليغا عبر تاريخه، لكن في 14 مناسبة فقط كان فيها بطلًا للشتاء نجح في الحفاظ على تفوقه حتى التتويج في النهاية، وكان آخر مثال على ذلك ما حدث في موسم 2015-2016.

من ناحية أخرى وفي 10 مناسبات لم يكن كافيًا إنهاء برشلونة مرحلة الذهاب من الموسم في الصدارة، حيث فشل البارصا في تحقيق اللقب في النهاية، وكان أبرز مثال على ذلك ما حدث في موسم 2013-2014 عندما خسر الفريق اللقب في الجولة الأخيرة لصالح أتلتيكو مدريد.