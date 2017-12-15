سيميوني.. غريزمان سيرحل يوما ما !

أكد الأرجنتيني، دييغو سيميوني، مدرب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، أنّ لاعبه الفرنسي، أنطوان غريزمان، سيرحل حتمًا عن النادي، يومًا ما.

وقال سيميوني، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بطبيعة الحال، فإنّ غريزمان سيكون قادرًا على المغادرة، في مرحلة ما، كما حدث من قبل مع دييغو كوستا، وأردا توران".

مضيفًا: "أحب لاعبي فريقي كثيرًا، وأحب أن أراهم يتطورون للأفضل، أنا لست ناكرًا للجميل".

موضحًا: "إذا جاء لاعب، وقال لي لدي فرصة ذهبية، للعب لفريق معيّن، أريد أن أرحل.. إذا فعل كل ما يمكن بالنسبة لي، كما فعل غريزمان، سأقول إنّها ليست مشكلة، لأنّي أعلم أنّه يحتاج إلى التطور والنمو كلاعب".

وانضم الدولي الفرنسي، البالغ من العمر 26 عامًا، لأتلتيكو مدريد، عام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وربطته تقارير إعلامية بالرحيل إلى مانشستر يونايتد، أو برشلونة.