ريكارد أنقذ ميسي من الإنضمام إلى فريق من الدرجة الثانية

يبدو أنّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة نجا من الإنضمام إلى أحد الأندية التي تنشط في الدوري الإسباني الدرجة الثانية حاليًا وذلك بفضل المدرب السابق للنادي الكتالوني، الهولندي، فرانك ريكارد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ ميسي، كان على وشك الانضمام لنادي قادش الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني عام 2005.

وقالت الصحيفة، إنّ إدارة نادي قادش طلبت التعاقد مع "البرغوث"، والذي كان يُعاني من قلة المشاركة مع البارصا في ذلك الوقت بسبب إمتلاك "البلوغرانا" لنجوم كبار في خط الهجوم مثل رونالدينيو وصامويل إيتو وديكو.

وكشفت أنّ المدرب الهولندي كان له الفضل في الإبقاء على "ليو" حيث قاتل من أجل إقناع إدارة النادي بالإبقاء على الموهبة الشابة، قبل أن يثبت نفسه مع الفريق الأول على ملعب كامب نو بينما هبط قادش لدوري الدرجة الثانية.