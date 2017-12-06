06 ديسمبر 2017 1 0 خالد
نتيجة الكلاسيكو ستفصل في مستقبل زيدان مع الريال نتيجة الكلاسيكو ستفصل في مستقبل زيدان مع الريال
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نتيجة الكلاسيكو ستفصل في مستقبل زيدان مع الريال

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ينتظر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، الكلاسيكو المقبل، المقرر يوم 23 ديسمبر الجاري لتقييم حقيقة أداء الملكي تحت قيادة المدرب، الفرنسي، زين الدين زيدان. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إنّه في حال فوز برشلونة بالمباراة، على ملعب ريال مدريد، فإن تدخل بيريز في الفريق سيكون أكثر عمقًا، حيث يمكن أن يتخذ قرارات أكثر حدة، مثل الإستغناء عن عدة لاعبين، وربما زيدان نفسه، رغم تصريحاته مؤخرًا حول تجديده الثقة في المدرب الفرنسي. من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن خط الهجوم، هو أولوية ريال مدريد في "الميركاتو" المقبل، حيث تُطرح أسماء في هذا السياق، مثل هاري كين، نجم توتنهام، وماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، وأيضًا بيير أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ. كما يضع النادي الملكي عينه أيضًا، على عدد من النجوم الشباب، مثل تيمو فيرنر، من لايبزيغ الألماني، وكاسبر دولبيرغ، من أجاكس.

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