27 نوفمبر 2017 1 0 خالد
زيدان يعلق على إستخدام تقنية الفيديو في الليغا زيدان يعلق على إستخدام تقنية الفيديو في الليغا
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زيدان يعلق على إستخدام تقنية الفيديو في الليغا

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على أهمية تقنية الفيديو والتكنولوجيا ككل في تطوير كرة.

صرح زيدان في المؤتمر الخاصة بمواجهة فوينلابرادا في كأس ملك إسبانية قائلًا:"سنتجه مجبرين إلى هذا الخيار لتفادي الجدل الثائر، أعترف أنّنا سنفقد عفوية الرياضة التي نحبها، لكننا لا نستطيع تفادي الأمر".

موضحًا: "الأمر لا يقتصر عليّ، القرار بيد الإتحاد الإسباني لكرة القدم".

وعرفت مباراة الأمس بين ناديي فالنسيا وبرشلونة جدلًا كبيرًا حول هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير المحتسب من طرف الحكم.

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