ألبا يطالب جماهير الميستايا بإحترامه

أبدى الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، عن غضبه من جمهور فريقه السابق فالنسيا، نظرًا للإستقبال السيء له في كل مرة يزور فيه ملعب الميستايا.

وقال ألبا، في تصريحات له، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عندما لعبت لفالنسيا، أعطيت كل ما لديّ لهذا الفريق، والآن لا يستقبلونني جيّدًا هنا منذ 6 سنوات".

متابعًا: "أنا فقط أطلب منهم الإحترام، فهذا محزن، لأنني أشعر بالإمتنان الكبير لنادي فالنسيا، ما يحدث يؤلمني كثيرًا".

موضحًا: "جئت إلى الخفافيش مجانًا، ثم برحيلي تركت الكثير من الأموال هنا، لا أفهم المعاملة الّتي يعاملونني بها. أعتقد أن عليهم إحترامي".

وكان جوردي ألبا، قد انتقل من فالنسيا إلى برشلونة في صيف 2012، مقابل ما يُقارب 14 مليون أورو.