رقم رائع في الليغا لم يتحقق منذ 21 عامًا

انتهت مباراة قمة الجولة الثالثة عشر، من الدوري الإسباني لكرة القدم، بين فالنسيا وبرشلونة في ملعب الميستايا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووفقًا لما ذكره حساب "ميستر شيب" الإسباني المختص في الإحصاءات، فقد حققت الليغا رقمًا مميّزًا لم يتحقق منذ 21 عامًا، وتحديدًا في عام 1996، ففي ذلك الموسم، وصلت الليغا إلى الجولة الـ13، و لم تخسر 3 فرق هي برشلونة وريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا.

وفي الموسم الحالي، وصلت الليغا إلى الجولة الـ13، وهناك 3 فرق لم تخسر إلى الآن، وهي أندية برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد، ويحتلون المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب على التوالي.