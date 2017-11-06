موهبة فالنسيا ينقل صراع ميسي والدون خارج البساط الأخضر

انتقل الصراع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، إلى خارج البساط الأخضر.

وطلب ميسي، من إدارة النادي الكتالوني، محاولة ضم البرتغالي جونزالو غويديس، لاعب باريس سان جيرمان، المعار حاليًا لصفوف فالنسيا، رغم محاولات رونالدو، لإقناع مواطنه بالإنضمام للملكي.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، أن ميسي معجب بقدرات غويديس، ويرى أنّ الفريق الكتالوني بحاجة ماسة له، خاصة وأنّه قد لا يعود إلى باريس، في ظل وجود نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يحاول إقناع غويديس، بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، ولكن ميسي يرغب في إفشال الصفقة وانضمام اللاعب للقلعة الكتالان.

وعانى برشلونة في مركز الجناح، بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، عقب فسخ عقده مع النادي الكتالوني، ودفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 222 مليون أورو.

وتتسم العلاقة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بالسوء، إذ رفض البي أس جي، بيع ماركو فيراتي وتياغو سيلفا للبلوغرانا من قبل، كما تعاقدوا مع نيمار رغم أنف إدارة البارصا.