"واندا ميتروبوليتانو" يتجه ليكون المقر الدائم لنهائي كأس الملك

قرر الإتحاد الإسباني لكرة القدم تحديد موعد ومكان إقامة نهائي كأس الملك ليتجنب الخلاف الدائر كل عام بتأجيل هذا الأمر حتى معرفة طرفي اللقاء، حيث تكرر رفض ريال مدريد إستضافة النهائي على "سانتياغو بيرنابيو" بحجة الصيانة أو وجود إلتزامات مسبقة، في المباريات الّتي يكون فيها غريمه برشلونة طرفًا في النهائي.

وأعلن الإتحاد إقامة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 21 أفريل المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بنادي أتلتيكو مدريد بغظ النظر عن الفريقين اللذين سينشطان النهائي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنّه هناك توجه ليصبح "واندا ميتروبوليتانو" الملعب الدائم لنهائي كأس الملك بدلًا من تغيير الملعب كل عام بما يرضي الفرق المتأهلة للنهائي، مما يعني أن إسبانيا تتجه لتحاكي باقي دول أوروبا التي تخصص ملعبًا ثابتًا للمباريات النهائية المحلية، مثل انجلترا "ويمبلي"، ألمانيا "برلين الأولمبي"، فرنسا "ستاد دو فرانس"، إيطاليا "الأولمبيكو"، هولندا "أمستردام أرينا"، البرتغال "ملعب الوطني بلشبونة".

وأوضحت الصحيفة أنّه في حال أصبح "واندا ميتروبوليتانو" المقر الدائم لنهائي كأس الملك، فإنّ أتلتيكو مدريد سيُواجه تحديًا كبيرًا، للفوز باللقب على ملعبه، إذ فشل أي فريق في حصد اللقب على ملعبه منذ 1980 حينما فاز ريال مدريد باللقب أمام الكاستيا 6-1 في "سانتياجو برنابيو"، ولم يُستثنى أحد من هذه القاعدة سوى برشلونة الّذي فاز بلقب الكأس على الكامب نو عام 2015 على حساب أتلتيك بلباو بثلاثية مقابل هدف.