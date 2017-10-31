راموس لا يتخيل الليغا دون برشلونة

أكد سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، أنّه لا يرغب في رحيل الغريم برشلونة عن الليغا في حال إنفصلت مقاطعة كتالونيا عن المملكة الإسبانية.

وصرّح راموس، في تصريحات لمحطة "أوندا سيرو" الإسباني: "هل أتخيل الليغا بدون برشلونة؟ إنّه أمر معقد، أجد صعوبة في فهم تفكير الأغلبية في كتالونيا بالإستقلال، أشعر بأنّ الإقليم إسباني كأيّ مكان آخر، أفضل أن تلعب برشلونة معنا في الليغا".

وبسؤاله عن تصريحات جيرارد بيكي، مدافع برشلونة عن انفصال كتالونيا، أجاب: "تضر المنتخب الوطني، الشيء الوحيد الّذي أقوله دائمًا كقائد للماتادور، يجب أن نكون مدركين لكل خطوة".