ملعب خيرونا تحدي جديد للدون

يُواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، تحديًا جديدًا أمام خيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما غدًا الأحد في ضيافة الأخير على ملعب "مونتيليفي"، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أنّ "الدون" لعب في 32 ملعبًا مختلفًا في إسبانيا، بالإضافة إلى "سانتياغو برنابيو"، ويعد ملعب خيرونا رقم 33 له، ويرغب في تسجيل هدفه الثاني في الليغا خلال الموسم الجاري، والأول له أمام الفريق الكتالوني، الصاعد الجديد.

وأوضحت الصحيفة أنّ رونالدو لديه سجل سيء في الملاعب الّتي يدخلها أولى مرة، إذ لم يسجل سوى في 18 مباراة فقط بنسبة نجاح بلغت 43.75%، إلّا أنّ فريقه نجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة من أصل 32، وكانت أبرز المباريات الّتي خسرها صاروخ ماديرا في أول زيارة لملعب الخصم أمام برشلونة في "كامب نو" وأتلتيك بيلباو على ملعب "سان ماميس القديم".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه هناك ملاعب تألق فيها رونالدو في أول مباراة له، مثل ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" الخاص بفريق إشبيلية، والذي سجل فيه البرتغالي رباعية في أول مباراة لعبها عليه موسم 2010/2011.