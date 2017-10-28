28 أكتوبر 2017 536 0 خالد
ريال مدريد في كتالونيا.. رحلة نحو المجهول ريال مدريد في كتالونيا.. رحلة نحو المجهول
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ريال مدريد في كتالونيا.. رحلة نحو المجهول

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تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن احتمال تأجيل مباراة ريال مدريد ضد خيرونا، المقررة غدًا الأحد، وذلك بعد إعلان البرلمان الكتالوني عن استقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية.

وعنونت صحيفة "ماركا" على خلفية بيضاء في صفحتها الأولى دون أي صورة: "رحلة نحو المجهول"، مؤكدة أنّ ريال مدريد سيسافر إلى كتالونيا لملاقاة جيرونا بالإجراءات المعتادة، كأي إنتقال سابق للنادي الملكي، لكنه هذه المرة لا يعلم إن كانت المباراة ستلعب أم لا، كما أكدت أن الحكومة الإسبانية وعدت بحل الأزمة واستمرار إقامة المباريات في موعدها تحسبًا لأي فوضى في جدول المواعيد.

أمّا صحيفة "أس" فأكدت أنّ المباراة بين الفريقين ستُقام في موعدها، بعد تأكيدات من عمدة خيرونا بأنّ التحولات الّتي تحدث في الإقليم لن تؤثر على موعد المباراة، كما اهتمت أيضًا بمواجهة منتخب إسبانيا لنظيره الإنجليزي في نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا، مساء اليوم.

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