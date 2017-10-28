برشلونة بيلباو.. موعد عاطفي لفالفيردي

يعود أرنيستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة اليوم إلى ملعب "سان ماميس" معقل فريقه السابق أتلتيك بيلباو، في إطار الجولة الـ10 من الدوري الإسباني، اليوم السبت.

وتكتسي المواجهة طابع عاطفيًا بالنسبة ليفالفيردي وتعد بالإثارة والندية على أرض الميدان.

كما يرتقب فالفيردي عودة مهاجمه الأورغواياني لويس سواريز إلى مستواه التهديفي الذي تراجع كثيرًا هذا الموسم، كما يرتقب من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يقود القاطرة الأمامية للنادي كتالوني كصانع ألعاب في ظل غياب المخضر أندريس إنييستا.

كما يطمح هداف النادي الباسكي أريتز أدوريز لرفع رصيده التهديفي أمام شباك الألماني مارك أندري تير شتيغن، الذي سجل في مرماه حتى الآن 5 أهداف في مختلف المنافسات، ما قد يساعد فريقه على الخروج من الموقف الصعب الذي يتواجد فيه إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 11 نقطة متأخر عن المتصدر، برشلونة، بـ14 نقطة كاملة.