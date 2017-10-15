رونالدو.. زيدان المدرب أفضل من اللاعب

أثنى النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مدرب الفريق "الملكي"، الفرنسي زين الدين زيدان، عقب الإنتصار الصعب على خيتافي، أمس السبت، لحساب الجولة الـ8 من الدوري الإسباني.

وقال "رونالدو" في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "كنت أتابع زيدان كثيرًا حينما كان لاعبًا، كان أحد أحسن اللاعبين في العالم، لكنه في مجال التدريب أفضل كثيرًا".

متابعًا: "أتطلع لمباراة توتنهام في دوري أبطال أوروبا، وأعرف أنّها لن تكون مواجهة سهلة، لكني واثق أنّ كل فريق لديه نقطة ضعف، وكل دفاع يمكن اختراقه، وسنحاول إيجاد أفضل طريقة لتحقيق الفوز".

وانتصر "الريال" على "خيتافي" ليصل للفوز الثالث على التوالي بعد البداية السيئة للنادي الملكي في الدوري الإسباني، كما قلص الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 5 نقاط،.بعد تعادل "البلاوغرانا" بهدف لمثله مع "أتلتيكو مدريد".

وسجل "الدون" أول أهدافه في "الليغا" أثناء المباراة لينقذ فريقه من فخ التعادل ويقوده للإنتصار رقم 13 على التوالي خارج ملعبه في الدوري، ليحطم الرقم القياسي الخاص ببرشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا.

كما سجل كريم بن زيمة أول هدف له في الدوري بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها أمام ليفانتي في لقاء الجولة الثالثة من "الليغا".

ويتصدر ريال مدريد مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالتساوي في النقاط مع توتنهام، كما سجل هاري كين 5 أهداف في الننافسة القارية فيما هز رونالدو الشباك 4 مرات في مباراتين.