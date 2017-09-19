ديمبلي يجري عملية ناجحة والبارصا يكشف موعد عودته

أجرى الفرنسي عثمان ديمبلي، النجم الجديد لنادي برشلونة الإسباني عملية جراحية ناجحة اليوم الثلاثاء، بعد الإصابة تلقاها أمام خيتافي في إطار الجولة الـ4 من الدوري الإسباني، أين أصيب بتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين.

وأعلنت إدارة النادي "الكتالوني" أنّ ديمبلي سيغيب لمدة ثلاثة أشهر ونصف، على أن يعود في جانفي القادم للمشاركة رفقة برشلونة من جديد بينما كانت الأخبار المتداولة تلوّح بأنّ الإصابة ستدفعه للغياب لأكثر من أربعة أشهر.