أربيلوا.. البارسا واجهوا الريال بـ12 لاعبا وخسروا

هاجم اللاعب الدولي الإسباني ألفارو أربيلو حكم مباراة برشلونة ريال مدريد دي بورغوس بعد ركلة جزاء غير شرعية للأورغوياني لويس سواريز وطرد غير مستحق للنجم الملكي كريستيانو رونالدو.

لم يكن الحكم دي بورغوس في مستوى تطلعات مباراة الأمس حيث ارتكب العديد من الأخطاء ولهذا قرر أربيلوا مهاجمته فقال: "يضحكون علينا في وجوهنا، إنّه أمر مؤسف" مضيفًا: "لم يحققوا الفوز حتى بـ12 لاعبا".

يذكر أن اللاعب السابق للريال كان دائمًا يرد على تغريدات "بيكي"، ويرد أيضًا على تصريحات لاعبي البارسا و يظهر دائما كالمدافع الأول عن النادي الملكي.