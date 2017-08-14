رونالدو مهدد بالإيقاف لـ12 مباراة في الليغا

قام الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرغوس، الّذي أدار مباراة كلاسيكو ذهاب كأس السوبر الإسباني، بتدوين واقعة دفعه من قبل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عقب القيام بطرده من اللقاء، ليكون اللاعب البرتغالي بهذا الشكل معرضًا لعقوبة الإيقاف.

وأحرز كريستيانو رونالدو، هدفًا في الفوز الرائع الذي حققه الريال على حساب البارسا في عقر داره على ملعب "الكامب نو" بثلاثة أهداف لواحد، لكنه تعرض للطرد بعدها بدقيقتين فقط لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بداعي تظاهره بالسقوط داخل منطقة جزاء المنافس، حسب تقدير الحكم، في إحتكاك مع المدافع صامويل أومتيتي، البطاقة الصفراء الأولى كنت بعد نزعه القميص إحتفلًا بتسجيل الهدف.

وعقب إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه "الدون"، قام كريستيانو بدفع الحكم من الخلف، ليدون الأخير الواقعة، وهو ما يعني إمكانية معاقبته بالإيقاف لأربع مباريات على الأقل في االدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ الحكم كتب في تقريره: "بمجرد إشهار البطاقة الحمراء، قام اللاعب (كريستيانو) بدفعي بشكل بسيط في إشارة لعدم رضاه عن القرار".

وتنص قوانين الإتحادية الإسبانية لكرة القدم، على المعاقبة بالإيقاف من 4 إلى 12 مباراة، للاعب الّذي يقوم بهذا النوع من الأعتداء على الحكم، لكن الحوادث المماثل التي سبقت هذه الواقعة شهدت الإيقاف لأربع مباريات فقط، وبالتالي قد يغيب "الدون" عن مباريات ديبورتيفو وفالنسيا وليفانتي وريال سوسييداد في الليجا.

ومن المنتظر أن تفصل لجنة المسابقات في القضية قبل هذا الأربعاء الّتي.