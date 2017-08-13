زيدان يجدد عقده مع الريال حتى 2020 مقابل 8 ملايين أورو

أصبح المدرب الفرنسي، ذو الاصول الجزائرية، ابن مدينة يما قورايا، زين الدين زيدان، مدرب عالمي في ظرف وجيز، حيث و بالإضافة إلى أنّه يدرب نادي عملاق بحجم ريال مدريد، فانه في أول موسمين له في المستوى العالي توج مرتين برابطة الأبطال الاوروبية.

وحسب صحيفة الاس الاسبانية، فان ادارة الميرنغي، قررت تجديد الثقة في مدربها الشاب، و جهزت عقد جديد لزيزو، يمتد الى غاية 2020 و راتب يقدر بـ 8 ملايين اورو، بعدما كان يتقاضى 4 ملايين اورو و نصف تقريبا و دائما حسب صحيفة الاس، فان التجديد سيكون بداية الاسبوع المقبل.