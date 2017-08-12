برشلوني سابق يثير خلافًا بين زيدان وبيريز

وقع خلاف بين الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني ريال مدريد الإسباني، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، بشأن التعاقد مع أحد نجوم برشلونة السابقين.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أنّ المدرب الفرنسي للنادي الملكي، معجب للغاية بالشيلي أليكيسيس سانشيز، نجم نادي أرسنال الإنجليزي، ويرغب في التعاقد معه لخلافة الإسباني ألفارو موراتا، المنضم حديثًا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل غلق سوق الإنتقالات نهاية الشهر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيريز يرفض التفاوض مع أرسنال بشأن اللاعب، بدعوى انتهاء عقده بعد موسم واحد فقط، لذلك لا يرغب في دفع مبلغ من المال لأجل ضمه هذا الصيف، وينتظر للحصول عليه مجانًا العام المقبل.

وكان ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، يرغبان في التعاقد مع سانشيز، إلّا أنّ الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني للغانرز، لن يوافق على بيع اللاعب لمنافس مباشر، كما أنّ توقيع فريق العاصمة الفرنسية مع البرازيلي نيمار من برشلونة، ومحاولة ضم كيليان مبابي من موناكو، أديا لتوقف المفاوضات.