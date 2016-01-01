هواية الغطس وراء غياب راموس عن ريال مدريد

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن سبب غياب المدافع سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، عن مباريات الفريق التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ راموس حصل على أيام راحة أكثر، بسبب كثرة مبارياته مع الملكي والمنتخب الإسباني. وأوضحت أنّ قائد الريال مارس رياضة الغطس أثناء عطلته، حيث أثر الضغط العلي تحت الماء على أذنه اليمنى، ما تسبب له في مشاكل سمعية أثرت على تركيزه، ولذلك لم يُشارك مع الميرينغي خلال المباريات الماضية من الكأس الدولية للأبطال. وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعبين الشباب شاركوا في مباراة مانشستر سيتي الودية التي خسرها صاحب آخر لقبين للدوري أبطال أوروبا أمام بطل الدوري الإنجليزي بنتيجة 4-1، في حين يبقى راموس خارج القائمة، ما يؤكد أنّ الأمر أكثر من مجرد راحة بسبب تراكم المجهود، ولكن جاء ذلك بسبب المشكلة السمعية الّتي تعرض لها. ولفتت "آس" إلى أنّ راموس عاد للتدريبات الجماعية، وأحرز هدفًا في آخر حصة تدريبية للنادي، ما يعني جاهزيته لمباراة الكلاسيكو الودية ضد برشلونة، بعد غدٍ الأحد.