رونالدو يخرج عن صمت ويفصل في مستقبله مع الريال

فصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في مستقبله مع النادي الملكي، بعد الأنباء الّتي تُتداول حول رحيله عن القلعة البيضاء. وأكد رونالدو قبل أيام من انتهاء عطلته الصيفية أنّه باقٍ مع ريال مدريد، نافيًا كل الشائعات الّتي تتحدث عن رحيله. وصرّح الدون لصحيفة "ماركا" الاسبانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "الفوز بالألقاب الكبرى مع ريال مدريد العام الماضي كان رائعًا، وكذلك الألقاب الفردية، تكرار هذه الإنجازات سيكون أمرًا جيّدًا". مضيفًا: "يجب عليك بذل مجهود كبير، عامًا تلو الآخر. سأواصل بذل المجهود. كرة القدم حياتي وشغفي". وأشارت الصحيفة إنّ هذه المرة الأولى الّتي يؤكد فيها رونالدو عزمه الإستمرار مع الميرينغي بعدما اتهمته السلطات الإسبانية بالتهرب من دفع ضرائب مستحقة عليه تقدر بالملايين. وداهمت الشرطة الإسبانية يخت رونالدو أثناء وجوده على متنه برفقة صديقته جورجينا رودريغز وباقي أصدقائه، وأشارت إلى أنّ اللاعب البرتغالي إلتزم الهدوء خلال المداهمة. وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد ذكرت أنّ رونالدو لا ينوي العودة إلى الملكي، ولكن يبدو في نهاية المطاف أنّه سينضم إلى معسكر الفريق في نهاية الشهر الجاري، وسيغيب عن كأس السوبر الأوروبي لكنه سيُشارك في كأس السوبر الإسبانية. ويُعد رونالدو من أبرز المرشحين هذا العام لحصد جائزة الكرة الذهبية، ومُعادلة رقم غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة، الحائز على الجائزة 5 مرات، وذلك بعد تتويجه الموسم الماضي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.