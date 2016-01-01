25 جويلية 2017 1 0 خالد
البارسا مستاء من نيمار رغم محاولة بيكي البارسا مستاء من نيمار رغم محاولة بيكي
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البارسا مستاء من نيمار رغم محاولة بيكي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة غير سعيد بالصورة التي إلتقطها مدافعها جيرارد بيكي ومهاجمها البرازيل نيمار دا سيلفا، والّتي أشار فيها الأول إلى بقاء الثاني في صفوف الفريق الكتالوني الموسم القادم. ونشر بيكي صورة له عبر حسابه على "تويتر" مع نيمار، معلقًا عليها بكلمة وحيدة "باقٍ"، في إشارة إلى إستمرار النجم البرازيلي مع البارسا. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "على افتراض أن قضية رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان انتهت، فإنّ برشلونة مستاء من العملية برمتها". مضيفة: "النادي كان يتمنى أن ينفي نيمار بنفسه شائعات انتقاله إلى البي إس جي، وطالما لم يفعل فإنّ السوق لا يزال مفتوحًا وجميع الإحتمالات واردة".

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