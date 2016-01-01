22 جويلية 2017 1 0 خالد
زيدان.. رونالدو باقٍ في مدريد ولا أريد إزعاج الدون زيدان.. رونالدو باقٍ في مدريد ولا أريد إزعاج الدون
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زيدان.. رونالدو باقٍ في مدريد ولا أريد إزعاج الدون

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أكّد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في القلعة الملكية هذا الصيف، واضعًا حدًا للجدل مُثار عن مغادرة "الدون" لــ "الميرنغي".

في حواره مع وكالة الأنباء الإسبانية، قال زيدان: "رونالدو في إجازة الآن، يستريح، إنّه يستحق هذا، وأنا لا أريد إزعاجه"، وأضاف: "ننتظر رونالدو عندما ينتهي من عطلته، سيعود إلى الفريق وهذا كل شيىء، لا نتحدث مع كريستيانو لأنّه في النهاية أحد نجوم مدريد"، وتابع قائلا: "رونالدو باق معنا".

وكانت تقارير صحفية برتغالية، أكدت في وقت سابق أنّ رونالدويرغب في الرحيل عن الريال هذا الصيف، في وقت لم يعلّق النجم البرتغالي على هذه التقارير، وغذت عدم عودته إلى تدريبات مدريد مع باقي رفاقه اشاعات رحيله، قبل أن يحسم "زيزو" الموقف.

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