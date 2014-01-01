صورة.. نيمار يثير الشكوك مرة أخرى حول مستقبله

لا زال الغموض يحيط بمستقبل، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، النجم البرازيلي مار دا سيلفا سانتوس جونيور، رغم تأكيدات النادي الكتالوني، أنّ اللاعب ليس للبيع، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية. وأشعل مرة أخرى اللاعب البرازيلي، الّذي يتدرب بصورة طبيعية مع النادي في الولايات المتحدة، شائعات رحيله عن برشلونة، عبر "انستغرام"، حيث نشر صورة له، وهو مستلقٍ على أرضية الملعب، ويبدو مستغرقًا في التفكير. وأرفق نيمار الصورة بـ"إيموجي" يبدو هو الآخر، منهمكًا في التفكير، في إشارة واضحة لتفكير النجم البرازيلي في خطوته المقبلة. وتأتي تلك الخطوة، في ظل تقارير إخبارية بشأن إستعداد باريس سان جيرمان الفرنسي، لدفع 222 مليون أورو، قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب البرازيلي. يُذكر أنّ نيمار انضم إلى برشلونة، في 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي، وحقق 10 بطولات في 4 مواسم، كما جدَّد عقده مع البلوغرانا حتى 2021.