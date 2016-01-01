بيريز يؤمّن لاعبه الجديد بنصف مليار أورو

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لآخر موسمين، بشتى الطرق المتاحة لديه، لعدم تسهيل مهمة أي فريق يخطط للتعاقد مع أحد نجومه. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد وضع شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون أورو، في عقد نجمه الجديد داني سيبايوس، ليقطع الطريق مستقبلًا على غريم برشلونة، الّذي حاول خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة، قبل توقيعه للملكي. وأشارت الصحيفة إلى أنّ سيبايوس، الّذي يتم عامه الـ21 في أوت القادم، وقع على عقد يربطه بالملكي حتى 2023، ليكون جزءًا من مستقبل النادي، ولذلك وضع مسؤولوه شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون أورو. وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لم يكن النادي الوحيد الّذي يريد ضم سيبايوس، ولكن حاول جوفنتوس ونابولي الإيطاليين التوقيع معه، إلّا أنّ اللاعب الشاب فضل الريال. وخاض سيبايوس الموسم الماضي 30 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، وتلقى 8 بطاقات صفراء، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت الـ21 عامًا، والّتي خسرها المنتخب الإسباني في النهائي أمام نظيره الألماني.