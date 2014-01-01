راكيتيش يشعر بالتهديد

صار إيفان راكيتيتش نجم المنتخب الكرواتي ونادي برشلونة الإسباني، يخشى على مكانته في النادي إذا ما تمكن فريقه الكتالوني من إتمام صفقة إنضمام الإيطالي ماركو فيراتي، من باريس سان جيرمان الفرنسي. وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أنّ راكيتيتش لا يريد الرحيل عن برشلونة، ولكنّه يخشى خسارة مركزه الأساسي، حال التوقيع مع ماركو فيراتي. ويود راكيتيتش، الحصول على دقائق لعب أكثر، ليكون جاهزًا للمشاركة في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده في روسيا صيف 2018. وانضم راكيتيش لصفوف برشلونة في 2014 قادمًا من إشبيلية الإسباني بصفقة بلغت 18 مليون أورو. ويسعى برشلونة بكل ما أوتي من قوة للتعاقد مع الإيطالي، في صفقة قد تصل إلى 100 مليون أورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين أورو، وهو ما يتجاوز راتبه في باريس سان جيرمان بحوالي 4 ملايين. يُذكر أنّ فيراتي انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي، مقابل 12 مليون يورو. وفي ظل إهتمام عدة أندية كبيرة به، قام باريس سان جيرمان بتمديد أو تحسين عقد فيراتي خمس مرّات، آخرها في فيفري 2016، ليمتد عقده الحالي إلى 2021.