31 ماي 2017 1 0 djalal
خطأ في الترجمة يؤخر إصدار قرار المحكمة بخصوص عقوبة أتلتيكو خطأ في الترجمة يؤخر إصدار قرار المحكمة بخصوص عقوبة أتلتيكو
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خطأ في الترجمة يؤخر إصدار قرار المحكمة بخصوص عقوبة أتلتيكو

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سيضطر نادي أتلتيكو مدريد للإنتظار حتى غدٍ الخميس لتعرف على قرار المحكمة الرياضية النهائي بخصوص حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد. أتلتيكو كان يعتقد بأن القرار النهائي سيصدر اليوم الأربعاء، لكن خطأ في البيان المنقول من اللغة الإنجليزية إلى الإسبانية جعلهم مضطرين لإنتظار يوم إضافي من أجل القرار. وحسب النسخة الإسبانية من البيان والذي نشرته صحيفة أس فإن القرار كان يجب أن يصدر قبل 31ماي، بينما في النسخة الإنجليزية من البيان فإن النص تغير ليصبح يوم غدٍ الخميس هو آخر موعد لصدور القرار. ولن يتأثر أتلتيكو كثيراً بهذا التغيير سوى أنه سبب الإرتباك لإدارة النادي.

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