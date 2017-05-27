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27 ماي 2017 1 0 djalal
برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا
توج برشلونة بكأس ملك إسبانيا بفوزه على ديبورتيفو آلافيس بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب فيسنتي كالديرون. وخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد جوفنتوس بينما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد لينهي موسمه بالكأس. وافتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 30 قبل أن يعادل آلافيس النتيجة بأقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة33، قبل أن يحرز نيمار وباكو ألكاسير ثنائية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. ويعتبر هذا اللقب الـ29 لبرشلونة في كأس ملك إسبانيا ليعزز رقمه القياسي بفارق ست ألقاب عن ملاحقه أتلتيك بيلباو.
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