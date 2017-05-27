برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا

طالب الدولي الجزائري رياض محرز من إدارة ليستر سيتي بالسماح له بمغادرة الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية، بالرغم من أنّه لا يزال مرتبطًا مع الثعالب إقرأ التفاصيل يعلن المدرب الإسباني للمنتخب الوطني، لوكاس ألكاراز، عن قائمة اللاعبين المعنية بمبارتي غينيا والطوغو، يوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها بمركز سيدي موسى لتحضير إقرأ التفاصيل

استقالة ستة أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قدم ستة اعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية المنتخبين اليوم السبت استقالتهم إحتجاجاً على الظروف التي جرت فيها عملية الإنتخاب، ويتعلق الأمر برؤساء