فالفيردي سيوقع على عقد لثلاث سنوات مع برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية مساء اليوم الثلاثاء على أن برشلونة سيعلن يوم الإثنين القادم تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، بعد يومين من المباراة النهائية لكأس الملك ضد ألافيس. وسيوقع فالفيردي على عقد لموسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي، كما سيحضر معه طاقمه التدريبي من أتلتيك بلباو، والمتمثل في جون أسبيازو، وخوسيه أنطونيو بوثانكو، مساعد المدرب، والمعد البدني، على التوالي. ولاعب فالفيردي موسمين بقميص النادي الكتالوني 1988ـ1990 ويشرف على تدريب أتلتيك بلباو منذ 2013، وقادهم إلى وصافة كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا 2015.