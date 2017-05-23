أتلتيكو مدريد يمدد عقد كوكي

مدد فريق أتلتيكو مدريد عقد لاعب خط وسطه كوكي. الدولي الإسباني كان ينتهي عقده في 2019، إلا أن النادي قرر منح اللاعب عقدا جديدا حتى 2024، وذلك بعد مفاوضات انطلقت منذ مدة طويلة. العقد الجديد رفع الشرط الجزائي في عقد كوكي مع الروخي بلانكوس، كما عرف زيادة في راتبه. وعمليا العقد سيبقى صاحب 25 عاما في صفوف أتلتيكو مدريد حتى سن 32 عاما. كوكي هو إبن النادي، بدأ مسيرته مع الفريق في عمر 8 سنوات، وتدرج في جميع الفرق العمرية وصولا إلى الفريق الأول، وهو حاليا القائد الثالث بعد غابي، وغودين. لعب 323 مباراة، وسجل 28 هدفا.