بالفيديو... برشلونة يطالب بفتح تحقيق في لقطة مدافع ملاغا أمام ريال مدريد

لازال الجدل قائماً حول مباراة ريال مدريد وملاغا حتى بعد نهايتها بتفوق نادي العاصمة بهدفين دون رد، على ملعب لاروزاليدا وبذلك حسم اللقب للمرة 33 في تاريخ النادي، حيث أن جماهير برشلونة و الصحافة الكتلونية سلطت الضوء على تصرف غريب من ميكيل فيلانويفا مدافع ملاغا، خلال هجمة مرتدة لريال مدريد في الدقيقة34، حيث أن فيلانويفا قام بالنظر إلى كريستيانو رونالدو لأكثر من 5 مرات خلال عودته إلى التغطية قبل أن يترك الكرة التي كانت في متناوله تمر إلى النجم البرتغالي بشكل غيرمفهوم لينفرد بالحارس كارلوس كامييني الذي تمكن من التصدي للكرة . وحسب صحيفة ماركا فإن برشلونة قام برفع طلب للإتحاد الإسباني بفتح تحقيق مع نادي ملاغا والمدافع فيلانويفا بسبب اللقطة المذكورة، حيث أن النادي الكتلوني يتهم اللاعب الفنزويلي بتعمد تسهيل تسجيل ريال مدريد في مرمى فريقه خلال مباراة الجولة 38 والأخيرة من الليغا. ويذكر أن ريال مدريد كان بحاجة فقط لنقطة التعادل من مباراته أمام ملاغا من أجل حسم لقب، كما أن نادي العاصمة كان متقدماً في النتيجة 1-0 خلال وقوع الحالة المثيرة للجدل التي كان بطلها المدافع ميكيل فيلانويفا في الدقيقة 34 .