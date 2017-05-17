ريال مدريد يستعيد الصدارة بالفوز على سيلتا فيغو

سحق فريق ريال مدريد مضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 21 في الدوري الإسباني. وأصبح ريال مدريد على بعد خطوة من التتويج باللقب، فهو يحتاج للتعادل فقط أمام ملاغا في الجولة الأخيرة. و سجل أهداف الريال كل من: كريستيانو رونالدو في الدقيقة 10و 48، وكريم بن زيمة في الدقيقة70، وتوني كروس في الدقيقة 88. واستعاد ريال مدريد صادرة الليغا رافعاً رصيده إلى النقطة 90، مبتعداً عن برشلونة الوصيف بفارق 3 نقاط، في حين تجمد رصيد سيلتا فيغو عند النقطة 44 في المركز 13.