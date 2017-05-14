14 ماي 2017 1 0 djalal
ريال مدريد يواصل تقدمه بثبات نحو لقب الليغا ريال مدريد يواصل تقدمه بثبات نحو لقب الليغا
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ريال مدريد يواصل تقدمه بثبات نحو لقب الليغا

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يواصل ريال مدريد الإسباني بثبات تقدمه نحو حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوزه كبير على ضيفه إشبيلية ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني .وسجل أهداف ريال مدريد كل من: ناتشو في الدقيقة10 و كريستيانو رونالدو في الدقيقة23 و 78، وكروس في الدقيقة 84. وبهذا الفوز يواصل ريال مدريد صدارته المشتركة للدوري الإسباني مع برشلونة، بـ 87 نقطة، مع مباراة مؤجلة ضد سيلتا فيغو ستلعب يوم الأربعاء القادم.فيما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 69 في المركز الرابع.

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