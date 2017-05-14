14 ماي 2017 1 0 خالد
إسم هام تسقط من قائمة الريال أمام إشبيلية والسبب فني إسم هام تسقط من قائمة الريال أمام إشبيلية والسبب فني
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إسم هام يسقط من قائمة الريال أمام إشبيلية والسبب فني

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أعكشف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن قائمة النادي الملكي المستدعاة لمواجهة إشبيلية اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني. ويغيب عن قائمة الملكي البرازيلي المتألق، مارسيلو، في حين يستمر غياب كل من البرتغالي بيبي والويلزي غاريث بيل في هذه المباراة بسبب الإصابة، ويعود الفرنسي فاران ليكون جاهزًا ضد الفريق الأندلسي. وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مارسيلو لا يعاني من أي إصابة وغيابه جاء فقط لأسباب فنية من أجل إراحته خاصة أنّه شارك في أغلب مباريات الموسم.

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