فوز لاس بالماس على البارسا حلم عمره أكثرمن 30 سنة

يحلم نادي لاس بالماس، في تحقيق الإنتصار على برشلونة، لأول مرة في تاريخه منذ موسم 1985-1986، حين يواجه النادي الكتالوني اليوم الأحد، على ملعبه ووسط جمهوره، في إطار الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر الدوري الإسباني. ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، أمّا لاس بالماس فيأتي في المركز الـ14 برصيد 39 نقطة. وفي موسم 1985-1986، فاز النادي الملقب بالكناري بثلاثية نظيفة على برشلونة على ملعبه، قبل أن يعود البارسا للفوز في "كامب نو" بنتيجة 3-1، ثم في الموسم التالي له تعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الدور الأول، ثم نجح البلوغرانا في الفوز برباعية نظيفة في الإياب. وفي موسم 1987-1988، فاز النادي الكتالوني بنتيجة 2-1 في مرحلة الذهاب، ثم تعادلا بهدف لمثله في العودة. وبعد غياب، عاد لاس بالماس للدوري الإسباني عام 2001 ليخسر مرتين بنتيجة 0-1 و1-4، ثم تكرر التعادل في مواجهتي موسم 2001-2002 إيجابيًا 1-1، وسلبيًا 0-0 ليهبط الكناري مجددًا، قبل العودة الموسم الماضي وينتصر البلوغرانا بالنتيجة ذاتها ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-1. وانتصر النادي الكتالوني هذا الموسم على ملعب "كامب نو" في الجولة الـ18 بخماسية نظيفة.