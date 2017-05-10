10 ماي 2017 1 0 djalal
لجنة العقوبات الإسبانية توقف غودين 3 مباريات لجنة العقوبات الإسبانية توقف غودين 3 مباريات
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لجنة العقوبات الإسبانية توقف غودين 3 مباريات

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أوقفت لجنة العقوبات للإتحاد الإسباني لكرة القدم، مدافع أتلتيكو مدريد دييغو غودين لـ 3 مباريات. و كان مدافع أتلتيكو مدريد قد أهان حكم مباراة فريقه ضد إيبار بعد طرده، قائلا له: "إرتدي نظارة، أنتم سيئين للغاية". وسيغيب غودين عن آخر مباراتين لفريقه في الليغا هذا الموسم، ضد ريال بيتيس خارج ملعبه، وأمام أتلتيك بلباو على ملعب الكالديرون، كما سيفتقد الروخي بلانكوس لخدماته في الجولة الأولى من الدوري الإسباني الموسم القادم.

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