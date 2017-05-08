نيستا يقرر مغادرة برشلونة في نهاية الموسم

كشف الدولي الإسباني، أندريس إنيستا عن نيته في الرحيل عن صفوف برشلونة في نهاية هذا الموسم. حسب صحيفة غول الإسبانية فأن إنيستا قد أبلغ زميله ليونيل ميسي بمغادرته لنادي الكتلوني. ونشرت الصحيفة الحوار الذي نقله اللاعب الإسباني إلى ليونيل ميسي بشأن مغادرته وقال: " إذا فزنا بلقب الدوري الاسباني فإنني سأرحل". ودخل اللاعب المُلقب بالرسام السنة الأخيرة في عقده في برشلونة، فيما تؤكد الصحيفة أنه غير راضٍ عن مساهمته مع البرسا هذا الموسم. وأفادت هذه المعلومات أن وجهة أندريس إنيستا الأولى ستكون إلى مدينة نيويورك، حيث يلعب صديقه ديفيد فيا مع نيويورك سيتي الأمريكي.