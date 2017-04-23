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28 أفريل 2017 1 0 djalal
إسبانيول يسخر من احتفال ميسي في الكلاسيكو
نشر فريق إسبانيول برشلونة الإسباني تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر تم تفسيرها على أنها نوع من السخرية من إحتفال ليونيل ميسي الأخير في الكلاسيكو. ويواجه برشلونة غريمه إسبانيول في داربي محلي، غدا السبت، ضمن الجولة 34 من الليغا. ونشر إسبانيول صورة لقميصه، بطريقة تشبه تلك التي احتفل بها ميسي في الكلاسيكو، مع تعليق: "غداً، تذكر ما هو مهم". صحيفة سبورت الكتالونية فسرت التغريدة على أنها محاولة للسخرية من احتفال ميسي، الذي أظهر إسمه و رقمه في الإحتفال ضد ريال مدريد.
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