إسبانيول يسخر من احتفال ميسي في الكلاسيكو

نشر فريق إسبانيول برشلونة الإسباني تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر تم تفسيرها على أنها نوع من السخرية من إحتفال ليونيل ميسي الأخير في الكلاسيكو. ويواجه برشلونة غريمه إسبانيول في داربي محلي، غدا السبت، ضمن الجولة 34 من الليغا. ونشر إسبانيول صورة لقميصه، بطريقة تشبه تلك التي احتفل بها ميسي في الكلاسيكو، مع تعليق: "غداً، تذكر ما هو مهم". صحيفة سبورت الكتالونية فسرت التغريدة على أنها محاولة للسخرية من احتفال ميسي، الذي أظهر إسمه و رقمه في الإحتفال ضد ريال مدريد.