معسكر البارسا يتلقى صدمة أخرى قبيل الكلاسيكو

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن غياب الفرنسي جيرمي ماثيو مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن المواجهة المرتقبة غدًا الأحد، أمام ريال مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت، إنّ: "ماثيو يعاني من إصابة في وتر أخيليس، في قدمه اليسرى، وسيغيب عن الكلاسيكو". وينضم بذلك ماثيو إلى كل من رافينيا ألكانتارا، وأليكس فيدال، اللّذين ما زالا يتعافيان من إصابتيهما. وضم لويس إنريكي، مدرب النادي الكتالوني، الثلاثي الشاب كارلس ألينيا، وأليكس كاربونيل، وويفلريد كابتوم، للمران الصباحي، والأخير قبل الكلاسيكو، وتواجد البرازيلي نيمار، في التدريبات اليوم، رغم قرار إيقافه. في حين ينتظر التركي أردا توران، لاعب وسط النادي، الحصول على التصريح الطبي للتواجد بقائمة الفريق؛ لخوض اللقاء. ويحتل الريال صدارة جدول ترتيب الليغا، بـ75 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة.