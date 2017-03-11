14 أفريل 2017 1 0 djalal
روبيرتو وألبا مهددان بالغياب عن الكلاسيكو روبيرتو وألبا مهددان بالغياب عن الكلاسيكو
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روبيرتو وألبا مهددان بالغياب عن الكلاسيكو

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يواجه ظهيري برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو روبيرتو خطر الغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 23 أفريل ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني. وتلقى كل من ألبا وروبيرتو 4 بطاقات صفراء في الليغا، مما يعني غيابهما عن مباراة ريال مدريد في حال تلقيهما البطاقة الخامسة أمام ريال سوسيداد يوم غد السبت. وتزيد حالة ثنائي الدفاع من الضغوط المفروضة على لويس إنريكي قبل الكلاسيكو أمام  ريال مدريد خصوصاً وأن الفريق سيخسر خدمات نيمار أيضا بسبب العقوبة، وعلى الجانب الآخر، هناك إمكانية غياب كريستيانو رونالدو عن الكلاسيكو لنفس السبب، لكن تبقى الخطورة أقل على النجم البرتغالي كونه مهاجم وليس مدافع، وبالتالي يمكنه تجنب البطاقة الصفراء بسهولة.

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