مالاغا يقدم خدمة لريال مدريد بفوزه على برشلونة

سقط فريق برشلونة في الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمام مضيفه مالاغا بهدفين نظيفين على ملعب لاروزاليدا، تداول على تسجيلهما كل من: ساندروا راميريز في الدقيقة32 ، وغوناتان رودريغيز في الدقيقة 90. وعرفت المباراة خروج الاعب البرازيلي نايمار بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 65. وفشل برشلونة في اللحاق بالريال المتعثر مساء اليوم أمام أتليتيكو مدريد، ليبقى برشلونة بـ69 نقطة في المركز الثاني. بينما رفعت مالاغا رصيدها إلى 33 نقطة بالمركز رابع عشر.