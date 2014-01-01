أنطوان غريزمان يسرق فرحة ريال مدريد

فرض فريق أتلتيكو مدريد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة الجولة الـ31 من الليغا. وكان ريال مدريد السباق للتسجيل عن طريق كيبلير بيبي في الدقيقة 52. و سجل هدف التعادل لأتلتيكو، أنطوان غريزمان في الدقيقة 85. رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 72 في صدارة الترتيب، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى النقطة 62. للتذكير، كان أخر فوز لريال مدريد أمام الروخي بلانكوس في ملعب سانتياغو برنابيو إلى عام2013.