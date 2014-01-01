08 أفريل 2017 1 0 djalal
أنطوان غريزمان يسرق فرحة ريال مدريد أنطوان غريزمان يسرق فرحة ريال مدريد
الرئيسية | الدوري الاسباني | أنطوان غريزمان يسرق فرحة ريال مدريد

أنطوان غريزمان يسرق فرحة ريال مدريد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

فرض فريق أتلتيكو مدريد التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ريال مدريد على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة الجولة الـ31 من الليغا. وكان ريال مدريد السباق للتسجيل عن  طريق كيبلير بيبي في الدقيقة 52. و سجل هدف التعادل لأتلتيكو، أنطوان غريزمان في الدقيقة 85. رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 72 في صدارة الترتيب، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى النقطة 62. للتذكير، كان أخر فوز  لريال مدريد أمام الروخي بلانكوس في ملعب سانتياغو برنابيو إلى عام2013.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: