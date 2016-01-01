صحيفة كتالونية.. الدون صار مقتنعًا بخطة زيدان

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لتحقيق الإستفادة القصوى من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الملكي، خلال مواجهات الميرنغي الحاسمة، خلال هذا الشهر. ويلعب ريال مدريد، 4 مواجهات حاسمة هذا الشهر، يبدأها غدًا بمواجهة أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني، ثم مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة برشلونة في الكلاسيكو. وإتفق زيدان مع نجمه البرتغالي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، على إراحته، في المباريات غير القوية في الليغا، من أجل إتاحة الفرصة، أمامه للإستعداد الجيّد للمواجهات الحاسمة. وأراح زيدان، كريستيانو، أمام ليغانيس، الأربعاء الماضي، والتي فاز بها ريال مدريد، من أجل منح اللاعب راحة كافية، قبل مواجهتي أتلتيكو مدريد في الليغا، وبايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، الأربعاء المقبل. كما سيغيب اللاعب، بحسب الصحيفة، عن مباراة الريال، أمام سبورتينغ خيخون، في الـ15 من الشهر الجاري، سواء بإراحته، أو حصوله على إنذار خامس، في مباراة أتلتيكو مدريد، ليتم إيقافه. ويأتي ذلك من أجل منح اللاعب أيضًا راحة، قبل مواجهة بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، في الـ18 من الشهر الجاري، ثم الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم 23 من الشهر ذاته. وذكرت الصحيفة، أنّ "كريستيانو رونالدو، بات مقتنعًا بفكرة زيدان في ضرورة إراحته؛ لأنّه لم يعد بنفس القوة والسرعة الّتي كان عليها، وهو ما تؤكده أرقام (الدون) هذا الموسم". حيث سجَّل كريستيانو 19 هدفًا في الدوري، وهدفين فقط في دوري الأبطال، بفارق كبير عن غريمه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، والّذي يتصدر لائحة الهدافين في كلتا المنافستين، بـ27 هدفًا في الليغا، و11 هدفًا في المنافسة القارية.