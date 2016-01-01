ريال مدريد تحدد فترة غياب فاران عن الملاعب

حددت إدارة ريال مدريد الإسباني مدة غياب مدافعه الفرنسي رافاييل فاران عن الميادين لمدة شهر بسبب إصابة عضلية. وقال ريال مدريد: "الفحوصات الطبية التي أجريت لفاران في مستشفى موراليخا الجامعي أثبتت معاناته من إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر"، وسيغيب فاران على أقل تقديرعن مباراتي ريال مدريد في دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، ومباراتي أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، وبرشلونة في الـ 23 أفريل، بالإضافة إلى مباريات أخرى. وكان فاران تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر أيضا في الـ 22جانفي الماضي أمام فالنسيا، قبل أن يعود مرة أخرى يوم الأحد أمام ألافيس في الدوري الإسباني لتجدد إصابته مرة أخرى.