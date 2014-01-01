الريال يعزز رقمه الخاص على حساب ألافيس

واصل ريال مدريد، مضاعفة رقمه القياسي في إسبانيا، بالتسجيل المتوالي في المباريات، حيث وصل إلى المباراة رقم 50 أمام ديبورتيفو ألافيس، بعدما سجَّل كريم بن زيمة، هدفه الأول، خلال الشوط الأول من المباراة. كان ريال مدريد، كسر الرقم المسجل بإسم برشلونة، بالتسجيل في 44 مباراة متتالية، والّذي يعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي. وكانت آخر مباراة، فشل ريال مدريد، في التسجيل فيها، أمام مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، والّتي كانت قبل 11 شهرًا، و5 أيام. وسجل ريال مدريد، خلال مبارياته الـ50، التي سجَّل فيها بشكل متوالي، 136 هدفًا، وحقق 36 فوزًا، و12 تعادلًا، مقابل 3 هزائم فقط، بعد التغلب على ألافيس 3-1. ويعدُّ كريستيانو رونالدو، هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، خلال هذه السلسلة، بـ23 هدفًا يليه كريم بن زيمة، بـ10 أهداف، ثم غاريث بيل بـ8 أهداف.