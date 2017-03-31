برنامج الجولة الـ29 من الدوري الإسباني

كشفت صحيفة " التيليغراف " البريطانية عن قائمة أحسن 20 لاعب خلال شهر مارس المنقضي، وإحتل جناح ليستر سيتي رياض محرز المرتبة 19 ، وأثنت إقرأ التفاصيل حددت إدارة فريق بوردو الفرنسي، سعر الدولي الجزائري آدم اوناس، للأندية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقد حددت بوردو سعر آدم اوناس صاحب إقرأ التفاصيل

السباح أيمن بلمان يتوج بالذهب في البطولة الإفريقية للشباب توج السباح الجزائري منصف أيمن بلمان بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة على الصدر في اليوم الأول لبطولة إفريقيا للشباب بالقاهرة بمشاركة 4 بلدان. وأنهى