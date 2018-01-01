05 جانفي 2018 1 0 عبد الغني عليوة
ناينغولان يقع في المحظور ويعاقب ناينغولان يقع في المحظور ويعاقب
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ناينغولان يقع في المحظور ويعاقب

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عاقب مدرب روما الإيطالي دي فرانشيسكو لاعبه البلجيكي راجا ناينغولان بعد التصرف الذي قام به ليلة الإحتفال برأس السنة الميلادية.

حيث قام ناينغولان بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي "أنستغرام" وهو يحتسي الكحول, ويدخن السجارة رفقة مجموعة من أصدقائه, وهو ما أثار غضب مدربه الذي صرح بأن تصرف اللاعب غير مقبول.

مضيفا: «على كل للاعب إحترام القوانين, فهذا التصرف غير مقبول لمن يمثل نادي روما, فناينغولان لن يتم استدعائه للمباراة المقبلة».

وبهذا تأكد غياب البلجيكي ناينغولان عن لقاء الغد أمام أتالانتا لحساب الجولة العشرين من الدوري الإيطالي بسبب أمور إنضباطية.

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